Başkan Seçer’den dikkat çeken Akşener paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile buluştu. Eşi Meral Seçer ve Meral Akşener ile yan yana fotoğrafını paylaşan Vahap Seçer, "Sayın Meral Akşener Mersin'imize hoş geldiniz. İki Meral arasında dilek tuttum… Milletin iktidarı" notunu düştü.

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Mersin'deki programı için Adana’ya uçakla gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve parti heyeti tarafından Adana Havalimanı’nda karşılandı.

Akşener daha sonra partililerle birlikte Mersin’e hareket etti. Akşener, vatandaşlar tarafından ‘Mersin’in Gururu Meral Akşener’ sloganları ile karşılandı.

“MİLLETİN İKTİDARI”

İYİ Parti lideri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile buluştu. Eşi Meral Seçer ve Meral Akşener ile yan yana fotoğrafını paylaşan Vahap Seçer, “Sayın Meral Akşener Mersin’imize hoş geldiniz. İki Meral arasında dilek tuttum… Milletin iktidarı” notunu düştü.

Akşener, Mersin programı kapsamında 21 Şubat 2022 Pazartesi günü Erdemli, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde esnafla buluşacak.

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