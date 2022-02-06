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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç, aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Araçta hasar meydana geldi.

Kemal ATLAN
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kaza geçirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, içinde bulunduğu 06 BBP 01 plakalı araçla Kırıkkale Hasandede yakınlarında kaza geçirdi.

Yola aniden çıkan köpeğe çarpan Destici’nin makam otomobilinde hasar oluştu.

Sivas’ın Sarkışla ilçesinde partisinin kongresine gittiği öğrenilen Destici, kaza sonrası aynı araçla yoluna devam etti.

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