Bekir Bozdağ: Mutabakat imzalandı, iade başvurularımızın gereğini isteyeceğiz
Adalet Bakanı Bozdağ, Finlandiya ve İsveç'le imzalanan memorandum sonrası konuştu: "Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Onlardan başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz."
Türkiye’nin NATO Zirvesi’nin ilk gününde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesi üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yaptı.
Bozdağ, “Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Onlardan yeni imzalanan mütabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz” dedi.