Boş baklavadan sonra şerbetsiz baklava

Baklavada kullanılan Antep fıstığı ve şekerin zamlanması boş baklavadan sonra ‘şerbetsiz baklava’ dönemini başlatıyor

Zekeriya ALBAYRAK

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Baklavada kullanılan Antep fıstığı ve şekerin zamlanması boş baklavadan sonra ‘şerbetsiz baklava' dönemini başlatıyor.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, baklavada kullanılan ürünlerin tamamına fahiş zamlar geldiğini belirterek, “Artan hayat pahalılığı, düşen alım gücü ve yüksek maliyetler nedeniyle ucuz olsun diye üretilen, boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra şimdide şerbetsiz baklava dönemi başlayacak” dedi.

Yılmazkaya, Meclis'te Gaziantep baklavasıyla basın toplantısı düzenledi ve şunları söyledi:

*Fıstık çok önemli bir ürün olup, ağacı dikiminden 15-20 yıl sonra fıstık meyvesini veren ve aşama aşamada yaklaşık 10 yıl sonra tam verim alınabilen bir üründür.

*O kadar meşakkatli bir üründür ki üreticilerimiz o ağaçlara adeta çocukları gibi bakmakta ve korumaktadır.

*Ülkemizdeki kuraklıktan ve susuzluktan ve birçok neden dolayı fıstık ağaçlarının varlığı ve fıstık üretimi de sıkıntılı dönemler yaşamaktadır.

YÜZDE 300 ZAM GELDİ

*İyi bir baklava için boz Antep fıstığı, tereyağı, şeker, un temel ürünlerdir. Her şeyin fiyatı arttığı gibi bu ürünlerinde fiyatlarının yaklaşık yüzde 300'lerde artışı yanı sıra enerji ve işçilikteki artıştan dolayı artık marka ürünümüz baklavanın yanına yaklaşılmaz oldu.

*Tüm dünyanın yemekleri ve tatlılarıyla tanıdığı ve bildiği, baklavanın beşiği olan Gaziantep'te, fiyatlar o kadar uçmuş ki insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda!

ŞERBETSİZ DÖNEM

*Geçtiğimiz aylarda fıstıkta yaşanan fahiş fiyat artışı yüzünden üreticiler durma noktasına gelen baklava satışlarını hareketlendirmek için boş baklava üretimine başlamıştı.

*Son gelen zamlarla şeker fiyatlarının uçmasıyla şimdi de şerbetsiz baklava dönemi başlayacak.

*Baklavalık fıstığın 380-400 liralara satıldığı, şekerin 900-1100 TL'ye satıldığı bir dönemde baklavanın fiyatı da 250 liraları geçti.

*Un fiyatlarındaki yüksek artışla birlikte, artık baklava üretimi ve tüketiminin ortadan kalkacağı bir döneme giriyoruz. İnsanlar bırakın baklava almayı, yakında baklavayı ancak müzelerde görebilecek.

*Artan hayat pahalılığı, düşen alım gücü ve yüksek maliyetler nedeniyle ucuz olsun diye üretilen, boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra şimdide şerbetsiz baklava dönemi başlayacak bu gidişle…

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