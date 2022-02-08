CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak çağrı

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, hükümete çağrıda bulunarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır" açıklamasını yaptı.

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27 Ocak’ta ortak bir deklarasyon yayınlayan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı bugün yapılan toplantının ardından ortak bir bildiri ile yeniden hükümete seslendi.

“HİZMET ÜRETMEDE ZORLAR HALE GETİRDİ”

Büyükşehir belediyelerinin faaliyet gösterdiği pek çok alanda, yılbaşından önce ve sonra, ciddi fiyat artışları yaşandığı belirtilen bildiride, “Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında yoğun olarak kullandığı bu hizmet kalemlerindeki ciddi artışlar, yerel yönetimleri hizmet üretmede zorlar hale gelmiş, gelecek günlerle ilgili kaygılar oluşturmuştur.” denildi.

“ELEKTRİK FİYATLARI METROYU MOTORİN TOPLU TAŞIMAYI VURDU”

Elektrik ve motorine gelen yüksek zamların toplu taşıma hizmetlerini zora soktuğuna dikkat çekilerek, “Ulaşım hizmetlerinde, özellikle metro-tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen artışlar, lastik taşıtlı ulaşımda motorine sık sık gelen yoğun zamlarla, toplu taşımadaki fiyat artışları şimdiden kadük hale gelmiştir. Ülkedeki ekonomik zorlukları ve azalan alım gücünü de göz önünde bulundurarak, vatandaşlarımızı korumak adına, merkezi yönetim tarafından bazı kararların alınmasını elzem olarak görüyoruz” denildi.

TOPLU ULAŞIMDA KDV VE ÖTV MUAFİYETİ

Türkiye toplam nüfusunun yarısına çeşitli hizmetler ulaştıran 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklama yaptıklarına dikkat çeken başkanlar, talepleri bir kez daha tekrarladı;

* Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir. Yine toplu taşımada yoğun tüketilen elektrik maliyetlerinde belediyeler için yeni ve avantajlı bir tarifeye geçilmesini gerektirmektedir.

* Burada belirtmek isteriz ki; 2019 yılından bugüne elektrik fiyatlarındaki artış, yüzde 300'e ulaşmıştır. Unutmamak gerekir ki; elektrik fiyatlarındaki artış, doğrudan su maliyetlerini artırmaktadır. Su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketimidir. İdarelerimizin vatandaşa su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmelidir.

* Çünkü, bir önceki yıla su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3 kata çıkmıştır. Aynı şekilde 2019 yılından bugüne yüzde 113 oranında fiyat artışı yaşanan doğalgazda da belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz. Keza, büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak, olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek'i bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır.

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