CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a ballı yoğurt eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın her gün yatmadan önce yediğini söylediği manda kaymaklı, hurmalı, kestane ballı şifalı karışım tavsiyesini eleştirdi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VATANDAŞ BAYAT EKMEK KUYRUĞUNA GİRİYOR

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

– Türkiye'nin tarihinde yaşamadığı bir yoksullaşmayı yaşıyoruz. Diğer krizlerde belli kesimler hiç olmazsa gelirini koruyordu. Şimdi dar bir kesim dışında esnafından çalışanına, çiftçisinden asgari ücretlisine herkes gıdaya erişim de dahil zamlar gibi nedenlerle büyük bir yoksullaşma içerisinde.

– AKP'li politikacılar kendilerini aklamak için pandemiyi ve savaşı bahane ediyorlar. Savaş sadece Türkiye'yi etkilemiyor. Ukrayna bile ekonomide Türkiye'den iyi. AKP'liler et hesabı yapıyor. Almanya'da asgari ücretli bir saatlik çalışmasıyla 1,5 kg et alırken Türkiye'nin yüzde 35'i et ve balık görmeden yaşamaya devam ediyor. Vatandaş porsiyon küçültsün, kırmızı et için yalvarsın, bizim fakirler de sarayında mango kurutsun, hurma saysın.

SARAY İLE HALKIN ARASINDAKİ UÇURUMUN EN NET ÖRNEĞİ

– AKP'nin yeni sözcüsü olmaya aday Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü de “Kuyruklar azalsın diye ete zam yaptık” diyor. Reis ise yemek tarifi veriyor. “Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa” diyor. Bunun ortalama maliyeti 650-700 lira.

– Fransa'daki meşhur ‘ekmek yiyemiyorsanız pasta yiyin' sözünü tekrar yaşatıyor. İnsanlar bayat ekmek kuyruğunda, gezdiğimiz illerde insanlar 10 liralık kıyma alıyor. Beyefendi milleti açken tarif veriyor. Sarayla halkın arasındaki uçurumun en net örneği bu. Bir tarafta 4.253 TL ile yaşamaya çalışan milyonlarca asgari ücretli, 1.192 TL ile yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar, 750 lirayla geçinen milyonlar dul ve yetim var.

– Diğer tarafta her akşam manda yoğurt yiyen, Medine hurması yiyen, kestane balıyla yulaf ezmesini karıştıran bir Reis var. Ne asgari ücretliden haberi var, ne 8 milyon emekliden haberi var, ne de aylık 1.192 TL'yle geçinen 9,4 milyon insandan haberi var. Türkiye'de 11 milyon 369 bin gıda yardımı alan aileye adeta küfrediyor.