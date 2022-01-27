CHP’li Arı: OSB’lerde şalterleri indirdiler

OSB’lerde yapılan elektrik kesintilerine tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı; "Yaşanan aymazlık iktidarın basiretsizliği ve iş bilmezliğinin açık göstergesidir. Olmaz denileni gerçekleştirdiler ve ülkedeki önemli sanayi kuruluşlarına şalter indirttiler” dedi.

İsmail AKIN

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CHP Antalya Cavit Arı, İran'ın gaz bağlantılarındaki teknik sorun nedeniyle Türkiye'ye doğalgaz akışını kesmesinin ardından BOTAŞ fabrikaların doğalgaz kullanımını kısıtlaması konusunda yazılı bir açıklama yaptı.



“DOĞALGAZ STOKLARI BİTTİ Mİ?”

“Organize Sanayileri karanlığa sokan bir iktidarla karşı karşıyayız” diyen Arı, açıklamasının devamında şu soruları yöneltti:

“Ülkemizde doğalgaz depolama alanlarına ne oldu? Hani orada günlerce yetecek stok vardı. Neymiş, İran'da arıza varmış ve 10 güne yakın doğalgaz alınamayacakmış. Peki bu durum sanayide üretimin tamamen durmasına kadar varacak mı? Burada esas yapılmak istenen acaba son bir yıl içerisinde sanayide kullanılan doğalgaza gelen yüzde 400'lük zammı, yine sanayide kullanılan elektriğe gelen yüzde 270'lik zammı örtbas etmek ve buna dayalı olarak neredeyse tüm ürünlerde yapılan fahiş zamları meşru göstermek olabilir mi?

Ya da Sanayiciye bakın bu doğalgaz ve elektrik zamlarına itiraz etmeyin sesinizi çıkarmayın baskısı mı? Yani pahalıya olsa da doğalgazı ve elektriği bulduğunuza şükredin mesajı mı? Kesinti neden sadece organize sanayi alanlarında yapılmaktadır? Bunun da herhalde bir izahı olmalı.

Organize Sanayi Başkanları bu alanlar dışında olan sanayi kuruluşlarında kesinti olmadığını ifade etmektedirler. Bu uygulamanın sebebi nedir? Ayrıca doğalgaz stokları bitti mi? Stoklar tükendi mi? Bir tasarruf olacaksa ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarının tamamen şalterini indireceğine belli oranlarda günlük daha az kısıtlama yapılabilir böylece fabrikalarda üretimin durmasının önüne geçecek bir yöntem geliştirerek çare bulunamaz mı?”

“VATANDAŞ ARTIK UMUDUNU KESMİŞTİR”

Ülke doğalgaz ihtiyacının yüzde16’sı gibi bir oranda doğalgaz aldığını söyleyen Arı; “İran'da sözde arıza olduğu ve bir hafta 10 gün kesinti olacağı ifadesi ile sanayi duruyorsa Allah korusun daha büyük sıkıntılarda bu iktidar üretimin tümden durmasını bile isteyebilir. Kısacası burada iş bilmezlik ve yönetememe açıkça ortaya çıkmıştır. Ülke gerçekten savrulmakta. Artık kimsenin bu iktidara güveni kalmamıştır. Yaptığı hiçbir şeyde aldığı hiçbir kararda tutarlık göremez olduk. Vatandaş artık umudunu kesmiştir” dedi.

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