CHP’li başkan görüntüleri paylaşıp isyan etti!

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde CHP’li Belediye yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde kapanan yolları iş makineleriyle açtı. Gece saatlerinde ise bazı kişiler CHP’li belediyenin açtığı yolu, kürek yardımıyla yol kenarından aldığı karlarla yeniden kapattı.

Müslüm EVCİ

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Nevşehir'e bağlı Hacıbektaş ilçesinde ‘pes' dedirten bir olay yaşandı. İlçede yoğun kar yağışının ardından kapanan yollar CHP yönetimindeki Hacıbektaş Belediyesi'ne ait iş makineleriyle trafiğe açıldı.

Dün gece saatlerinde ise bazı kişiler yanlarında getirdikleri küreklerle yol kenarında biriken karları tekrar yolun ortasına atarak, yolu tekrar trafiğe kapattı.

CHP'Lİ BAŞKAN O ANLARI PAYLAŞARAK İSYAN ETTİ

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok duruma isyan etti. Kürek yardımıyla yolu kapatan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Başkan Altıok şu ifadeleri kullandı:

“Üzülerek paylaşıyorum ki biz Hacıbektaş Belediyesi olarak gece gündüz karla mücadele ederken bazı hainler kürekle yolu kapatıp ‘Belediye yolu kapattı' diye araçların geçmesini engelliyor.

Üstelik bunu yapan hainin bir tanesi bir siyasi partinin ilçe başkanı. Yarın bu hainlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı bildirir, bu hainlere inat Hacıbektaş Belediyesi olarak daha fazla çalışacağımızın sözünü veriyorum”

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