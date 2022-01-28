CHP’li belediyenin açtığı yolları AKP’li belediye biz açtık dedi

Antalya'da Kepez ilçe Belediye Başkanı AKP'li Hakan Tütüncü’nün Manavgat'ta kar sebebiyle kapanan yolları açtıklarına dair sosyal medya paylaşımına Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'den tepki. Söze yaptığı açıklamada; "Gerçekleri yansıtmamakla birlikte talihsiz bir açıklamadır" dedi.

İsmail AKIN

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Antalya Kepez ilçe Belediye Başkanı AKP’li Hakan Tütüncü'nün, Manavgat’ın Sevinç Mahallesi’nde kar sebebiyle kapanan yolları açtıklarını belirten sosyal medya paylaşımına CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tepki gösterdi.

“EMEĞE NEZAKETSİZLİKTİR”

Sözen yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; Manavgat Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 gündür Sevinç Mahallemizin bütün mevkilerinde gece ve gündüz olmak suretiyle çalışarak yol açma ve tuzlama işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirmiştir. Tütüncü'nün bu paylaşımıyla, Manavgat Belediyemizin çalışmalarını yok sayması, üzüntü vericidir.

Yapmadığı bir işi yapmış gibi göstermek emeğe nezaketsizliktir. Tütüncü'nün kurumlar arası iletişim kurallarını da hiçe sayarak, bizi aramadan, gerçek ihtiyaçları bilmeden, sorgusuz sualsizce bölgemizde çalışma gerçekleştiriyor gibi yapması Manavgat Belediyemizin emeğine yapılmış bir haksızlıktır”

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