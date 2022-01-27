CHP’li Özel: Erdoğan da diğer parti liderleriyle aynı kanuna tabi olsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun Türk Ceza Kanunu’ndan kaldırılmasını içeren TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifine yönelik açıklamalarına ilişkin konuştu: Cumhurbaşkanına küfrün, hakaretin önünü açıyor değiliz. Tarafsızlık vasfını yitirmiş, sıcak siyasi polemiklerin tarafı olan Erdoğan'ın, rakibi diğer siyasi genel başkanlarla aynı kanunlara tabi olması ve haksız rekabetin son bulmasını talep ediyoruz.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada TBMM Başkanlığı'na Türk Ceza Kanunu'nun Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi sunduğunu anımsattı.

Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamalardan sunduğumuz kanun teklifini idrak edemedikleri anlaşılmaktadır” dedi. Özel, şunları kaydetti:

RAKİPLERİNE TANINMAYAN BİR ZIRHA SAHİP

– Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi tarafsız ve sorumsuz cumhurbaşkanları için düzenlenmiştir. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından aynı zamanda bir siyasi parti genel başkanı da olan ve her gün siyasi polemiklere giren bir cumhurbaşkanının rakiplerine tanınmayan bir hukuki zırh verilmesi kabul edilebilir değildir.

– Sanki, kanun tekliflerimizle cumhurbaşkanlarına hakaretin önü açılıyormuş gibi bir yaygara koparılmaya çalışıldığı görülmektedir. Adalet Bakanı eliyle yargıya verilen talimatlar ışığında bu maddenin ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik kötü niyetli girişimlerle suiistimal edilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyoruz.

MEVZUATTA KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇU BULUNUYOR

– Kaldı ki Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesi ‘hakaret' suçunu düzenlemektedir. 125'inci maddenin 3'üncü fıkrası hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörmektedir. Milletvekilleri, bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcısına yönelen hakaret suçları bu madde kapsamında işlem görmektedir.

– Dolayısıyla kanun teklifimizin kabul edilmesi durumunda cumhurbaşkanına küfrün, hakaretin önünü açılacak değildir. Tarafsızlık vasfını yitirmiş, sıcak siyasi polemiklerin tarafı olan cumhurbaşkanının rakibi diğer siyasi genel başkanlarla aynı kanunlara tabi olması ve haksız rekabetin son bulmasını talep ediyoruz.

KOMİSYONU TOPLAYIN

– TBMM Başkanlığı'na sunduğumuz kanun teklifi için ‘absürt', ‘garabet' ve ‘kabul edilemez' değerlendirmelerinin yapılması yasama faaliyetlerinin özüyle çelişmektedir. Bunca sert eleştiri yapan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerine, Adalet Komisyonu'nu toplayarak teklifimizi bir an önce görüşme çağrısında bulunuyoruz.

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