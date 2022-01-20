CHP’li Öztrak: Ne oldu da mademler badem oldu?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'te sabit tutma kararının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği ‘faizler düşecek’ söylemini hatırlatarak tepki gösterdi. Öztrak, “Madem ‘faiz sebep, enflasyon netice’ idi, ne oldu da mademler, şimdi badem oldu?” diye sordu.

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Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Banka, Son dört toplantısında faizi 500 baz puan indirmişti. Kararın ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın özellikle son dönemde yaptığı faiz karşıtı açıklamalar ve faizin düşeceğine yönelik sözleri akıllara geldi.

“MADEM ‘FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCE' İDİ…”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekerek, “Madem ‘faiz sebep, enflasyon netice' idi, madem faiz düştüğünde, enflasyon da düşerdi, madem kendinize ve iddianıza bu kadar güveniyordunuz, ne oldu da mademler, şimdi badem oldu?” ifadelerini kullandı.

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