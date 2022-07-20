Dışişleri Bakanlığı’ndan Irak hükümetine çağrı

Irak’ın Dohuk Vilayeti’nde gerçekleştirilen saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Dohuk Vilayeti'nde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklamada bulundu.

Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho ilçesinde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

“SİVİLLERİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞIYIZ”

*Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

*Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir.

IRAK HÜKÜMETİNE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

*Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

*Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

*Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz.

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