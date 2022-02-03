Emekliler, elektrik zammına fatura yakarak tepki gösterdi

Hatay’da emekliler, zamlanan elektriğe fatura yakarak tepki gösterdi. Basın açıklamasında buluşan emekliler, maaş düzenlemesi gibi birtakım taleplerde bulundu.

Can ÇAPAR

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2021 Tüm Emekliler Sendikası İskenderun İlçe Temsilciliği, artan elektrik faturalarına tepki göstermek için basın açıklamasında bir araya geldi.

Zamlı faturalara tepki gösteren emekliler, tepkilerini fatura yakarak gösterdi. Basın açıklamasında konuşan İlçe temsilcisi Mustafa Çankaya, ucuz ekmek bulabilmek için fırın fırın dolaştıklarını söyleyerek, şu ifadelerini kullandı:

* Zamlarla tamamen günlük yaşamımızı sürdüremez hale geldik. Artık bıçak eti geçti, kemiğe dayandı.

*Açlık sınırının 4.250 lirayı, yoksulluk sınırının ise 13.844 lirayı aştığı günümüzde, neredeyse tamamına yakınımız yoksulluk sınırı altında, milyonlarcamız ise açlık sınırı altında maaş almaktayız.

*Avrupa’da yaşayan emekliler emekli aylıkları ile dünya turuna çıkarken, Türkiye’de ise kasabasına, köyüne dahi gidemeyen, tüketici kredisi ve kredi kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emeklilerin büyük bölümü bankalara borçlu durumda olup, önemli bir bölümü ise borçlarını ödeyemediğinden icralık oldular.

*Döviz kurlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek temel gıda maddelerine, petrol ve akaryakıt ürünlerine, elektrik, su, doğalgaz hatta en doğal besinimiz olan ekmek fiyatlarına yapılan fahiş zamlardan dolayı artık evlerde battaniye ile oturuyoruz.

MAAŞ DÜZENLEMESİ GİBİ BAZI DÜZENLEMELER, İYİLEŞTİRMELER İSTENDİ

Seslerini fatura yakarak duyurmaya çalışan emekliler, maaş düzenlemesi gibi bazı düzenlemeler, iyileştirmeler istedi.

Çankaya açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

*Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılsın. Toplu sözleşmeli sendika hakkımız üzerindeki idari baskılara son verilsin.

*Tüm emeklilerin maaşlarına açlık sınırının ve asgari ücretin üzerinde olacak şekilde yoksulluk sınırı da dikkate alınarak seyyanen zam yapılsın. İşçi, memur ve BAĞ-KUR emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilsin.

*Gerçek bir intibak yasası çıkarılsın. Tüm emeklilere yılda 4 defa ve 1’er maaş tutarında ikramiye ödensin. Sağlık hizmetlerinden alınan muayene, tedavi ve ilaç kesintilerine son verilsin.

*Ülkenin her yerinde geçerli olmak üzere herhangi bir yaş sınırı uygulanmadan emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. EYT’li yurttaşların mağduriyeti giderilsin. EYT yasası çıkarılsın. Hayat pahalılığına ve zamlara son verilsin.

*Vergide ve gelirde adalet sağlansın. Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğalgaz gibi tüketim harcamalarından alınan KDV kaldırılsın.

*Hatay Büyükşehir Belediyesinden de Hatay'a Halk ekmek fabrikası kurulmasını ve halkın ucuz ekmeğe ulaşmasını talep ediyoruz.

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