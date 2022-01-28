Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alımı gerçekleştirecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 7 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında, 2 Mütercim Tercüman, 17 Mühendis, 1 Kütüphaneci, 2 Çözümleyici, 14 Yönetim Görevlisi, 5 İletişim Görevlisi, 4 Şoför ve 2 Teknisyen olmak üzere toplam 47 kadro için giriş sınavı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Giriş sınavına başvurular 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23.59‘a kadar e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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