Erbakan, Erdoğan’ın o sözünü hatırlatıp çağrı yaptı

Bir dizi ziyaret ve program için Manisa’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kırkağaç ilçesinde partisinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür sözünü hatırlatan Erbakan, "Evet, dünya 5’ten büyüktür ama aynı zamanda 84 milyon da 5’ten büyüktür" dedi.

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Partisinin Soma ve Kırkağaç ilçe kongreleri ve Akhisar’da sandık müşahitleri toplantısına katılmak üzere Manisa’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 1. Olağan Genel Kurulu için Kırkağaç'a geldi. Erbakan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kırkağaç girişinde konvoy ve sloganlarla karşılanan Fatih Erbakan, programın düzenleneceği Kırkağaç Belediye Kültür Merkezi’ne geçti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

*20 senedir yaşanan ekonomik sıkıntıların temelinde önce millet yerine, önce imtiyazlılar anlayışı yatıyor. EYT'liye imkan yok, memura-emekliye bütçe yok, pandemide vatandaşa imkan yok, 3600 ek göstergeye yıllardan beri kaynak yok, çiftçinin kooperatife olan borcu yüzünden traktörüne haciz.

“84 MİLYON DA 5'TEN BÜYÜKTÜR”

*Atanamayan 138 bin öğretmen kadroya alınıp, 12 yıllık maaşları ödenebilirdi. EYT mağduru 1,5 milyon insana 5 yıllık emekli maaşları ödenebilirdi. Türkiye'deki bütün çiftçilerin tüm banka ve kooperatif borçları 160 milyar TL ödenebilirdi.

*Pandemi sürecinde 83 milyon vatandaşa yapılan devlet desteğinin 10 misli yapılabilirdi. Evet, dünya 5'ten büyüktür ama aynı zamanda 84 milyon da 5'ten büyüktür.

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