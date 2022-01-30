Erdoğan mikrofonu verdi: Al bunla söyle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da mikrofon uzattığı küçük çocuğun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'hain' dediği görüntülerin farklı bir bir açıdan çekilmiş hali ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikten sonra Erdoğan'ın mikrofonu uzattığı ve "Al buna söyle' dediği görüldü.
Trabzon’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programda küçük bir çocuğun ifadeleri gündeme oturdu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Açılış töreninde sahneye çıkan küçük yaşlarda bir çocuk CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ dedi. Erdoğan’ın bu sözler üzerine güldüğü görüldü. Büyük tepki çeken o anlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde çocuğun, Erdoğan’dan bir istekte bulunduğu ve Erdoğan’ın da yayında duran kişiyi göstererek, ‘ona söyle o avukat’ dediği görülüyor.
ERDOĞAN: AL BUNLA SÖYLE
Daha sonra bir de oyuncak verilen çocuk kalabalığa seslenerek Erdoğan’a oy verilmesini istiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyor. Küçük çocuğun Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesi üzerine Erdoğan bu kez elindeki mikrofonu uzatarak “Al bunla söyle” dediği görülüyor.
KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMADA BULUNDU
Tepki çeken görüntülerle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da açıklama gelmişti. “Tablo beni çok üzdü” diyen Kılıçdaroğlu, “O güzel evladımızın hiçbir kabahati yok. Kabahat onun tepesinde duran kişinin” ifadelerini kullandı.