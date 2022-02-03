Erdoğan’ın Kaftancıoğlu’na açtığı 500 bin TL’lik tazminat davası reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' ifadeleri nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na açtığı 500 bin TL'lik tazminat davası reddedildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak 2021 tarihinde yaptığı bir açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu için, ‘DHKP-C militanı’ ifafesini kullanmıştı.

KAFTANCIOĞLU YAZILI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Canan Kaftancıoğlu ise Erdoğan’ın kullandığı bu ifade üzerine yazılı açıklama yapmış, söz konusu açıklamada, Erdoğan için ‘Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat’ ifadesini kullanmıştı.

500 BİN TL’LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kaftancıoğlu hakkında, kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle 500 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

DAVA REDDEDİLDİ

Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava, mahkemece reddedildi.

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