Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği projeye AKP’liler sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da ‘Bize belediyeyi verin size elektriği bedava verelim” sözüyle gündeme getirdiği ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok AKP'linin eleştirdiği GES projesine AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri sahip çıkarak, “GES bizim projemiz” dedi.

Ahmet KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Aralık 2021'de Şanlıurfa'da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çiftçinin elektrik faturalarını ödeyemediğini belirterek,

“Şanlıurfa'da 2.5 milyon taşlı toprak ekilmeyen arazi var. Benim Şanlıurfa'ya sözüm olsun. Şanlıurfalılar bir yere yazsın. Yerel yönetim seçimleri geldiğinde bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Sadece bedava vermeyeceğiz, aynı zamanda elektrikten kazanacak. Taşlı araziyi güneş tarlaları ile donatacağız. Çiftçilerle beraber yapacağız. Onlar da ortak olacaklar. Onlar da elde ettiğimiz elektrikten kar edecekler” demişti.

SÖZÜNÜ YİNELEDİ

Kılıçdaroğlu, 18 Ocak'taki CHP Grup Toplantısı'nda da aynı konuya değindi ve sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, bedava elektriği nasıl sağlayacaklarıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Proje, 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolarlık yatırımla kurulacak. Proje kapsamında güneş tarlaları 3 yılda tamamlanacak. Yatırım kendisini 4 yılda amorti edecek. Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar, güneş enerjisini kuracağız, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava, bedava, bedava vereceğiz.”

ERDOĞAN ELEŞTİRDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra AKP kanadından başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere çeşitli kesimlerden tepki geldi. Erdoğan, partisinin 26 Aralık 2021'de yapılan Genişletilmiş İstanbul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu şu cümlelerle eleştirdi:

“CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da belediyeleri kendilerine vermeleri halinde çiftçilere elektriği bedava kullandırıcakları sözünü verdi. Elektriğin belediyelerin görev alanında olmamasına rağmen neymiş Şanlıurfa’daki taşlık araziye enerji üretim sistemi kuracakmış, elektriği çiftçiye bedava verecekmiş.

Her bir megavat güneş enerjisi üretimi için 15 dönüm arazi gerekiyor Bay Kemal. Türkiye’nin 3’te 2’sinin 99 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca kurabildiği kurulu enerji gücü ne kadar? 150 bin megavat. Bu zat Şanlıurfa’nın taşlı tarlalarında 99 yıllık birikimizi 1.5 kat fazla enerji üretiminden bahsediyor. Ne kadarlık yatırım gerekiyor. Tam 125 milyon dolar gerekiyor.”

CEVHERİ:PROJE BİZİM

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen ancak her kesimden AKP'li tarafından eleştirilen GES Projesi'ne AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri sahip çıktı. Cevheri TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çalışmalarına 2017 yılında başladıkları GES Projesi için bu zamana kadar canla başla çalıştıklarını savunarak, projeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde dile getirmesinin algı oluşturmaya dönük bir yaklaşım olduğunu iddia etti. Cevheri, “GES projesi CHP’nin değil, bizim projemizdir. Bu konuda ilgili bakanlıklara ve Cumhurbaşkanımıza bu projeyi anlattık, dosyaları teslim ettik” dedi.

Cevheri, sosyal medya hesabından ise, Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin talimatları ile bakan yardımcı Mahmut Gürcan ile görüştüğünü ve 100 MW GES kurulması konusunda taleplerini ilettiğini duyurdu.

TANAL: YAPARSA CHP YAPAR

AKP Milletvekili Cevheri'nin bu açıklamasına, yine bir Şanlıurfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan sosyal medya üzerinden yanıt geldi. Tanal, söz konusu projenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'ya yaptığı ziyarette sözünü verdiği proje olduğunu belirterek sosyal medya hesabından “Genel Başkanımızın Şanlıurfa'da taşlık arazinin güneş tarlalarına dönüştürülerek çiftçiye bedava elektrik verilmesi projesi, Bakan Nureddin Nebati'nin, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili M. Ali Cevheri'nin ilgisini çekmiş olacak ki böyle bir arayışa girişmişler. Yaparsa CHP yapar!” paylaşımı yaptı.

Cevheri’ye bir tepki de Haliliye İlçesi CHP İlçe Başkanı Avukat Halil İbrahim Alagöz’den geldi. Alagöz yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız o açıklamayı yaptığı zaman bizi algı yapmakla suçlayanlar, asıl algıyı kendileri yapıyor. AKP milleücikili bugün genelbaşkanımızın verdiği vaadini taklik ediyorlarsa, bu bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

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