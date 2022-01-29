Erhan Çetinkaya TÜİK Başkanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı.

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Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı da değişti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır” denildi.

‘84 MİLYONUN HAKKINI YEMİŞ OLURUM'

Görevden alınan Dinçer, geçtiğimiz günlerde Dünya gazetesine verdiği demeçte açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek… Bunu yapmam” demişti.

BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR

1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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