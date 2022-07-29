Eşini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı, intihar etti

Yozgat'ta Serkan B., çıkan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşi Huriye B.'yi av tüfeğiyle öldürüp, kayınbiraderi Tunahan B.'yi yaraladıktan sonra intihar etti.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Yerköy ilçesine bağlı Sedir köyünde meydana geldi. Serkan B. ile kayınbiraderi Tunahan B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan B., boşanma aşamasındaki eşi Huriye B. ile kayınbiraderi Tunahan B.’ye av tüfeğiyle ateş açtı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Huriye B. ile Tunahan B. kanlar içerisinde kalırken, Serkan B. aynı silahı kendisine doğrultup ateşledi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, Huriye B. ile Tunahan B.’yi ise ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Huriye B. de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tunahan B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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