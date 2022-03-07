Faik Öztrak: Dış politikayı iç siyasete malzeme etmeyin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12'nci günü. Türkiye savaşan her iki tarafla da konuşabilen bir ülke ama yapılan açıklamalardan hükümetin mazruf yerine zarfla uğraştığı anlaşılıyor. Kimin, kiminle, nerede görüşeceği, ne yapılacağından, ne yapıldığından çok daha fazla yer tutuyor. Hiç olmazsa bu defa, dış politikayı iç siyasete malzeme etmeyin" dedi.

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CHP'li Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak şunları söyledi:

“Bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12’nci günü. Ukrayna’da dünyanın gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. 1,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı bu bugüne kadar Avrupa’nın gördüğü en hızlı göç dalgası.

Diğer yandan Ukrayna’da yaşayan binlerce vatandaşımız hala savaş bölgesinde. Ukrayna’ya gönderilen 2 adet askeri kargo uçağımız da savaş bölgesinde sıkışıp kalmış durumda. Bu çerçevede genel merkezimizde kurduğumuz Kriz Masası vatandaşlarımızın tahliyelerini dikkatle rakip ediyor. Bu haksız hukuksuz insanlık dışı bir savaş. Biz bir an önce savaşın sona erdirilmesini diliyoruz.

Türkiye savaşan her iki tarafla da konuşabilen bir ülke ama yapılan açıklamalardan hükümetin mazruf yerine zarfla uğraştığı anlaşılıyor. Önce Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya’da görüşecek tefrikaları boy boy yandaş basında yer aldı. Ardından Erdoğan Putin ile görüştü görüşecek haberleri boy boy yine yandaş medyada yer aldı.

Kimin, kimle, nerede görüşeceği, ne yapılacağından, ne yapıldığından çok daha fazla yer tutuyor. Hiç olmazsa bu defa, dış politikayı iç siyasete malzeme etmeyin. Diplomasiyi barışa yardımcı olacak şekilde yönetmeyi bir becerin. Daha fazla istikrarsızlığa ve itibar kaybına neden olmayın.

“SAVAŞIN TÜRKİYE’YE MALİYETİ 35-40 MİLYAR DOLAR”

“Rusya'ya uygulanan yaptırımların, küresel ekonomiye de ciddi bir maliyeti olacak. Savaş; enerji, emtia ve başta buğday olmak üzere gıda fiyatlarında Önemli artışlara sebep oldu. Pandemi sonrasında dünyada yaşanan arz güvenliği sorunları, ve enflasyonist süreç savaş nedeniyle daha da ağırlaşacak. Bu savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri de Türkiye olacak. bu iktidar döneminde Rusya ile ilişkilerimizin, Türkiye aleyhine asimetrik bir biçimde gelişmesi, ve bu süreçte Rusya'ya artan enerji bağımlılığı çok önemli bir etken.

Diğer yandan iki ülke de, turizmde en önemli ortaklarımızda. Tarım ürünleri ticaretimizde de iki ülkenin önemli bir yeri var. Sadece bu kanallardan Rusya-Ukrayna Savaşının, Türkiye'ye maliyeti 35-40 milyar dolar civarında olacakmış gibi gözüküyor.

Bunlar görünen maliyetler. Diğer taraftan, savaş nedeniyle yeniden 600 puanın üzerine çıkan risk primimizin, bundan sonra dışarıdan yapacağımız borçlanmalar da maliyetleri ne kadar artıracağı bu hesapta yer almıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline Türkiye, şahsım hükümetinin ülkeyi çok kötü yönetmesi sonucunda, büyük bir buhranda yakalandı. 2014'te başlayan tek kişilik ucube rejime geçiş süreci, demokrasimizi, hukuk devletini, köklü kurumları tahrip etti. Devlette yönetim krizine neden oldu. ”

“EKOMİNİN DENGELERİNİ ALT ÜST ETTİLER”

“Şahsım hükümetleri ekonomide de hep işin kolayına kaçtı. Sıcak para pansumanıyla ekonomiyi şişirmeyi, sahte cennet yaratmayı seçti. 2013'te Amerikan Merkez Bankası'nın, eskisi gibi dolar basmayacağını açıklamasının ardından izlenen yanlış büyüme stratejisi de iflas etti. Türkiye dünyada en kırılgan beş ekonomi arasına girdi. 2018'in başında sarayın kibirlisi, Londra'da kerameti kendinden menkul ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ safsatasını açıkladı.

Ama döviz piyasasında işler elden kaçınca ricat etti. Sarayın kibirlisi ve damadı, ekonomiyi yönetememeleri sonucunda, hızla artan döviz ihtiyacını gizleyip, sahte istikrar havasıyla seçim kazanmak için, Merkez Bankası’nın kasasındaki milletin 128 milyar dolarını, bankanın arka kapısından haraç mezat sattılar. Siyasi ikballeri uğruna, Merkez Bankası'nın döviz piyasalarını kontrol için kullanacağı döviz silahını elinden aldılar. Yine işin ucuzuna kaçtılar. Ekonominin dengelerini alt üst ettiler.”

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