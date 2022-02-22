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Fatih’te 6 katlı iş hanı satılıyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 6 katlı iş hanı ihale ile satışa çıkarıldı.

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Fatih’te 6 katlı iş hanı satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kirmasti Mahallesi, Fevzipaşa Caddesinde bulunan 606.70 m² yüzölçümlü taşınmaz A ve B bloktan oluşan tarihi bir bina olup, restore edilmiş durumda ve halen iş hanı olarak kullanılmaktadır. İş hanında 17 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bunların 13’ü büro, 4 ‘ü dükkandır.

65 milyon Türk Lirası muhammen bedel ile satışa çıkarılan iş hanının birinci satış ihalesi 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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