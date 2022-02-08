Fırıncıdan dikkat çeken özür: Zamlar için utanıyoruz

Afyonkarahisar’da bir fırıncı esnafı, ekmeğe gelen zammı dükkanının içerisine yapıştırdığı dikkat çeken bir notla duyurdu. Esnaf, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz” notunu düştü.

Müslüm EVCİ

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Artan girdi maliyetleri ve un fiyatlarına gelen zamların ardından ülkenin birçok kentinde ekmeğe zam yapılmıştı. Afyonkarahisar'da da bir fırıncı esnafı ekmeğe yapılan zammı dükkanına astığı ilginç bir notla duyurdu.

“UYGULADIĞIMIZ ZAMLAR İÇİN UTANIYORUZ”

Esnaf yaptıkları zamdan dolayı müşterilerden özür dileyerek, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fırıncı esnafının yazıyı astığı yerin hemen arkasında yer alan ekmek dolabının üzerinde ise 280 gram taş ekmeğinin 3 TL, 250 gram ekmeğin ise 2.50 TL olduğu görüldü.

“ASIL UTANMASI GEREKENLER ESNAFIMIZA BU DURUMU YAŞATANLARDIR”

Fırıncı esnafının dükkanının içerisine astığı notu sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş şu ifadelere yerdi:

* Bu durumu Afyonkarahisar esnafımız da hemşerilerimiz de hak etmiyor! Ancak asıl utanması gerekenler esnafımıza ve milletimize bu durumu yaşatanlardır! Bugün Afyonkarahisar'da girdiğimiz her bakkalda, berberde, sanayi dükkanında, fırında, tuhafiyecide, manavda esnafımızın konuştuğu konu maalesef zamlar, vergiler ve ekonomik sıkıntılar.

* Vatandaşımız artık sunî gündemlerden bunaldı ve bir çözüm bekliyor. Lafla peynir gemisinin yürümediği ortadadır. Üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsenmediği müddetçe Afyonkarahisar'da ve Türkiye'de ne geçim sıkıntısı ortadan kaldırabilir, ne zamlara dur denebilir ne de işsizlik problemi çözülebilir.

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