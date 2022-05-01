Geri manevra yapan şoför, oğlunun ölümüne yol açtı
Şanlıurfa'da geri hareket eden pikabın altında kalan çocuk öldü.
Olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde yaşandı.
Ahmet B.’nin kullandığı 23 HT 391 plakalı pikap, geri hareket ettiği sırada aracın arkasında bulunan 5 yaşındaki oğlu Samet B.’yi ezdi.
Kazada ağır yaralanan Samet B. ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.