GSB gençlik çalışanı, spor uzmanı ve psikolog alımı başvurusu son günü! GSB personel alımı başvuru şartları neler?

GSB tarafından gençlik çalışanı, spor uzmanı ve psikolog olmak üzere toplam 923 personel alımı gerçekleştirilecek. 24 tarihinde başlayan GSB personel alımı başvurusu bugün sona eriyor. GSB gençlik çalışanı, spor uzmanı ve psikolog başvurusu isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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GSB tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan başvuru alımı için başvuru tarihi geldi. Toplamda bin 575 personelin alınacağı sürecin ilk ayağında gençlik çalışanı, spor uzmanı ve psikolog başvurusu yapılabilecek.

GENÇLİK ÇALIŞANI, SPOR UZMANI VE PSİKOLOG BAŞVURU EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

GSB personel alımı hakkında bilgileri paylaşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Başvurular 24 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.” dedi.

Yurt Yönetim Personeli başvuruları 31 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022 tarihleri arasında, Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU



SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

GENÇLİK ÇALIŞANI, SPOR UZMANI VE PSİKOLOG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

* Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 24 Ocak 2022 (10:00) – 28 Ocak 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

* Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Spor Uzmanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

3) Psikolog pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

– Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

– Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.