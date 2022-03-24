HDP Milletvekili Sarısaç’a hapis cezası

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada karar çıktı.

Sanıklardan HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında; 20.08.2010, 21.10.2014, 31.08.2015 ve 06.09.2015 tarihli Facebook paylaşımlarından dolayı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın Adli Sicil Kaydında yer alan Kamu Davasının Ertelenmesi dosyasına ihbarda bulunulmasına karar verildi.

İlginizi Çekebilir HDP milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı