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HDP Milletvekili Sarısaç’a hapis cezası

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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HDP Milletvekili Sarısaç’a hapis cezası

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada karar çıktı.

Sanıklardan HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında; 20.08.2010, 21.10.2014, 31.08.2015 ve 06.09.2015 tarihli Facebook paylaşımlarından dolayı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın Adli Sicil Kaydında yer alan Kamu Davasının Ertelenmesi dosyasına ihbarda bulunulmasına karar verildi.

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