Hilâfet çağrısı yapan imam hakkında suç duyurusu

Bursa Barosu, Mihraplı Camii'ndeki vaazında hilafet çağrısı yapan Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Halil ATAŞ

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Sezen Aksu’nun tartışma yaratan şarkı sözlerini Bursa’da Mihraplı Camii’nde verdiği vaazda hedef alan Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, hilafet çağrısı yaparak, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“SİLAHLI İSYANA TEŞVİK”

Bursa Barosu, hilafet çağrısı yapan imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun ile Başkan Yardımcısı Av. Aslı Evke Yetkin tarafından savcılığa verilen dilekçede, 17 Ocak 2022 tarihinde basına yansıyan video kaydında imam Halil Konakçı'nın alenen hilafet çağrısı yaptığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“Şüpheli vaazında, hilafet makamını geri istediklerini, hilafetin geri getirilmesi için çalışacaklarını açıkça belirtmektedir. Anayasamız uyarınca devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu, Cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilemez olduğu açıktır. Dolayısıyla şüphelinin yaptığı hilafet çağrısının hukuk içerisinde, demokratik ve barışçıl yöntemlerle gerçekleşmesinin mümkün olmadığı değerlendirildiğinde, şüphelinin eylem ve söylemlerinin Anayasa’nın değiştirilemez hükümleri karşısında silahlı isyana tahrik niteliğinde olduğu açıktır.

*Şüphelinin söylemlerinin ve çağrısının; Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerine aykırı davranmaya tahrik ve yine halkın bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını da oluşturduğu açıktır.

Şüpheli, Bursa Mihraplı Camisinde yaptığı konuşma ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlemiş olup, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasını talep etme gereği doğmuştur.”

Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun imzalı dilekçede şüphelinin hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216, 217 ve 313. maddeleri kapsamında yapılacak soruşturma sonucunda yargılanması istendi.