İmamoğlu: Süleymaniye’nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı uygulamalara izin vermeyeceğiz

Süleymaniye Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışmaların hedefi olan yurt binasıyla İlim Yayma Vakfı'nın geri adım atması üzerine İBB Başkanı İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan İlim Yayma Vakfı tarafından inşa edilen yurt binası tartışmalara neden olmuştu. İlim Yayma Vakfı’ndan yapılan son açıklamada, “Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU: OLUMLU BİR GELİŞMEDİR

İlim Yayma Vakfı’nın açıklaması üzerine İmamoğlu da açıklamada bulunarak şunları söyledi;

* Süleymaniye Camii'nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir.

“TEKRAR ELE ALINACAKTIR”

* Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır.

“TARİHİ KİMLİĞE UYGUN YENİLEME AVAN PROJELERİ HAZIRLAYACAĞIZ”

* Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii'nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye’nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz.

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