Firari Galip Öztürk’le fotoğrafı çıkan hakim görevden alındı

Cinayete azmettirmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve firari olarak Gürcistan’da yaşadığı bilinen Metro Turizm sahibi Galip Öztürk ile aynı karede yer aldığı iddia edilen Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver görevden alındı. HSK’dan yapılan açıklamada Alver’in Adalet Komisyon Başkanlığı görevinden alındığı ve inceleme başlatıldığı duyuruldu.

İsmail AKDUMAN

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Firari Galip Öztürk'ün aile fotoğrafı çekimi sırasında cama yansıyan görüntüde Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver'in olduğu iddia edilmişti. İddialar üzerine SÖZCÜ’ye konuşan Alver, kızının Öztürk'ün şirketinin avukatlığını yapan hukuk bürosunda çalıştığını doğruladı.

Kızının Öztürk'ü işi gereği ziyarete gittiğini de belirten Alver, iddialara ve tartışmalara konu fotoğraf karesine camdan yansıyan görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Kemal Alver'in iddiaları yalanlamasına rağmen HSK hakkında inceleme başlattı. HSK, hakim Kemal Alver'in Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU

Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk, bir cinayete ilişkin davada azmettirici olduğu gerekçesiyle 2013'de müebbet hapse çarptırılmıştı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararı, Öztürk’ün avukatlarınca temyiz edildi. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını 17 Eylül 2014’te onadı.

Öztürk’ün avukatlarının itirazı üzerine İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Avukatların, mahkumiyet kararını FETÖ’cü hakimlerin kurmaca delillere dayanarak verdiği iddiasını yerinde gören mahkeme, 11 Ekim 2016’da yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulmasına hükmetti.

3 Temmuz 2018’de dosyayı karara bağlayan Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının reddetti. Böylece İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Öztürk hakkında verdiği müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu. Kararın çıktığı gün Galip Öztürk firar ederek Gürcistan’a kaçtı.

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