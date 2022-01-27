İstanbul Havalimanı’nda gergin anlar: 4 gündür bekliyoruz, koyun değiliz

İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yolcuların önceki gün yaşananlara isyan ettiği ve gerginliğin yaşandığı anlar, SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı ile paylaşıldı. Bir vatandaşın, "4 gündür bekliyoruz, koyun değiliz" diyerek isyan ettiği görüldü.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Havalimanı'nda dün çekilen görüntülerde çok sayıda yolcunun yaşananlara isyan ettiği ve yetkililerle görüşme talep ettiği görüldü. Yetkililerin vatandaşların yanına gelerek durumu anlatırken vatandaşların havalimanındaki şartların yetersizliğinden ve ilgisizlikten yakındığı, “4 gündür bekliyoruz, koyun değiliz” şeklinde isyan ettiği görüntülere yansıdı.

“GÖRÜNTÜLERİ SİLİN” UYARISI

Vatandaşların eylemine güvenlik güçleri müdahale ederken kısa süreli arbede yaşandı. Yetkili bir kişinin vatandaşa “Provoke etmeyin” demesi, sinirlerin gerilmesine neden oldu. Tartışma anlarını kayıt altına alan vatandaşlara “Görüntüleri silin” uyarısı yapıldığı da görüntülere yansıdı.

“BURASI TÜRKİYE”

Bir vatandaşın ise “Almanya’da Türk Hava Yolları gecikme bedelini geri veriyormuş, yemeğini otelini her şeyini karşılıyormuş” demesi üzerine yanıt veren kişinin, “Ama orası Almanya. Burası Türkiye. Türkiye burası karıştırıyorsunuz” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

4 GÜN MAHSUR KALAN VATANDAŞIN İSYANI

SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı'na görüntüleri ulaştıran ve yaklaşık 4 gün havalimanında mahsur kalan vatandaş, “Bize hiç bilgi vermediler, ‘uçak kalkacak’ dediler, kalkmadı bir türlü. 6'da kalkacak uçağımız, 11 buçukta kalktı. Hiçbir şey belli değildi. Çocuklu, hastalı insanlar vardı. 5 gün orada kalanlar vardı” dedi.

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