İstanbul’da karla mücadelede ara sokak imtihanı

İstanbul'da TEM Mahmutbey Kavşağı, bağlantı yolları, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve E-5 Haramidere kesimi başta olmak üzere çok sayıda yolda binlerce kişinin mahsur kalmasına yol açan kar esaretinin ardından gözler ara sokaklarda ve ilçe belediyelerinin çalışmalarında. Otoyollar ve ana caddelerde temizlik büyük oranda tamamlanırken ara yollarda çalışmalar devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Kar fırtınası esaretinin yaşandığı gece kent içindeki ana arterler kısa sürede ulaşıma açık hale getirilirken, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Mahmutbey-İSTOÇ kesimi ile Atatürk Havalimanı çevresi ertesi gün öğle saatlerinde ulaşıma açılabildi.

39 İLÇE BELEDİYESİNİN KAR YIĞINLARI İLE İMTİHANI

Şimdi gözler 39 ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan ara sokaklarda. Çoğu semtte ana caddelerde ulaşım normal seyrinde devam ederken, minibüs ve İETT otobüsleri yolcuları taşıyor.

İlçe belediyeleri bir yandan ara sokakları ulaşım yapılabilir hale getirmeye çalışıyor diğer yandan da sakinlerini aşağıdaki ve benzer duyurular ile uyarıyor:

BUZLANMA VE KAÇAK ELEKTRİK UYARISI

“Şiddetli kar yağışı ve dondurucu hava sebebiyle don ve buzlanma oluşmuştur. Karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu süreçte bina saçaklarında oluşan sarkıtlara dikkat etmenizi, elektrik direği, sarkan elektrik kabloları ve binalardan uzak durmanızı rica ederiz”

Ara sokaklarda çok sayıda araç temizlenmeyi beklerken esnaf işyerlerinin üzerinde biriken karları temizleme telaşında. Kaldırımlarda biriken karlar buzlanmanın etkisiyle tehlike yaratıyor. Karın ağırlığına dayanamayıp kırılan çok sayıda ağaç ve dal da göze çarpıyor.

TEM OTOYOLU, KARAYOLLARINA AİT

Kar nedeniyle çok yoğun sorun yaşanan TEM otoyolu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda. Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeler, İSTOÇ güzergahı da buraya ait.

ICA VE KMO SORUMLULUĞUNDAKİ YOLLAR

Anadolu Otoyolu ve Avrupa Otoyolu'ndan oluşan ve kar yağışından en çok etkilenen Kuzey Marmara Otoyolu da Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) İşletmesi'nin sorumluluğunda bulunuyor. KMO İşletmesi'nin yatırımcıları Kalyon, Cengiz İnşaat, Limak, Kolin, Pak Yatırım, RSY İnşaat.Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sorumluluğu ICA konsorsiyumuna ait

D-100, İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Çayırova'dan Büyükçekmece'ye kadar olan D-100 Karayolu (E-5) ve yan yolları ile 39 ilçedeki ana caddeler İBB'nin sorumluluğunda bulunuyor. 39 ilçedeki ara yollar ise ilçe belediyelerinin yetki alanında.