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İzmir’de orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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İzmir’de orman yangını! Havadan müdahale ediliyor

Buca ilçesi Koop. Mahallesi’ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarından yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevlerinin ilerlemesinin durdurulduğu bildirildi. (DHA)

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