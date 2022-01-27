Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan yargılanmasına başlandı. Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, mahkeme bir sonraki celse hazır edilmesi halinde Kaftancıoğlu’nun savunmasının alınmasına karar verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında ‘kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu ve müşteki Fahrettin Altun katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki avukatı Cafer Tanrıkulu söz alarak, “Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır” dedi.

‘İHBAR VE ŞİKAYET HAKKINI KULLANMIŞTIR'

Kaftancıoğlu'nun avukatı Taylan Özgür Kırmızı ise, “Müvekkil ihbar ve şikayet hakkını kullanmıştır. Ancak bunu kullanırken belirli emarelere dayanarak, bu durumu kamuoyu ile paylaşmıştır. Siyasilere yönelik denetim mekanizmasının işleyebilmesi için müvekkil belirtilen açıklamalarda bulunmuştur. Bu da birçok yargı kararlarında mevcuttur. Hatta Kılıçdaroğlu Türkiye kararında da bu hususlara dikkat çekilmiştir” ifadelerini kullanarak müvekkilinin beraatini istedi.

Hakimin, Canan Kaftancıoğlu'nun duruşmaya neden gelmediğini sorması üzerine söz alan Kaftancıoğlu'nun avukatı, “Müvekkil hava muhalefeti nedeniyle duruşmaya gelemedi. Bir sonraki celse mahkemenizde hazır edeceğiz” dedi.

KAFTANCIOĞLU SAVUNMA YAPACAK

Müşteki Fahrettin Altun'un katılma talebini kabul eden mahkeme, Canan Kaftancıoğlu'nun avukatının bir sonraki celse müvekkilini hazır etmesi halinde, Kaftancıoğlu'nun savunmasının tespitine karar verdi. Kaftancıoğlu'nun avukatına delillerini bildirmek için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna ve bu yapılaşmaya İBB tarafından müdahale edildiğine dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak 14 Nisan 2020'de CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu tarafından açıklama yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu'nun soruşturmaya konu açıklaması esnasında müştekiyi hedef alarak dile getirdiği “kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden kaynaklı nüfuzunu kullanmak” şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında dile getirilmesinde zorunluluk bulunmayan, incitici ve tahkir edici söylemler olduğu belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.