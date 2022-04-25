‘Karakolda şüpheli ölüm’ davasında tahliye

İstanbul Esenyurt'ta özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın, karakolda şüpheli ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 12 polis memurunun, ‘işkence' suçundan yargılandığı dava tutuklu komiser yardımcısı İsmail S.'nin tahliyesine karar verildi.

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu komiser yardımcısı İsmail S. SEGBİS ile bağlandı. Diğer 11 sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, duruşma salonuna basın mensupları alınmadı.

Duruşmada 6 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla tutuklu sanık İsmail S.’nin üzerine atılı suçun niteliğinin değişme ihtimali, dosyaya sunulan bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin büyük oranda toplanmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir üye hakim ise sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini ifade ederek karara şerh düştü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Özel bir güvenlik şirketinde yönetici olarak çalışan Birol Yıldırım, 5 Haziran gecesi mesai arkadaşı Barış Uysal’ın, oğlu Alihan Uysal ile birlikte bir kavgaya karıştığını ve gözaltına alındığını öğrenmiş, durumları hakkında bilgi almak için Esenyurt Polis Karakoluna gitmişti. Burada polislerle tartışan Yıldırım, ters kelepçeyle gözaltına alınarak, nezarethanede yer olmadığı gerekçesiyle güvenlik kameralarının olmadığı mutfağa alınmıştı. İlerleyen saatlerde Yıldırım’ın öldüğü haberi ailesine verilmişti.

AİLE, ‘DARP SONUCU’ ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Yıldırım’ın ailesi ile gözaltına alınan mesai arkadaşı, darp sonucu hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve olaya karıştıkları iddia edilen polis memurları hakkında iddianame düzenlenmişti.

12 POLİS MEMURU HAKKINDA DAVA AÇILMIŞ, KOMİSER YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

İddianamede, biri komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 12 memur şüpheli olarak yer almıştı. Komiser yardımcısı İsmail Alperen S., iddianame düzenlenmeden önce tutuklanmıştı.

Düzenlenen iddianamede, komiser yardımcısı ile birlikte toplamda 7 memur hakkında Yıldırım’a karşı, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan üç yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, Yıldırım'ın mesai arkadaşı Barış Uysal ile oğlu Alihan Uysal’a karşı, ‘basit yaralama’ suçundan da ayrı ayrı toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisleri istenmişti.

İddianamede, diğer 5 polis memuru hakkında ise, ‘basit yaralama’ suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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