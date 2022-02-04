Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk anıtına saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Samsun’da yaşananlar, gündemi değiştirmeye yöneliktir. Daha önce uyardım, amaçları farklı… Benzer olaylar yaşanabilir, sağduyulu kalmak gerek. Ama kimse, hiçbir vatanseverin yüreğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisini söküp çıkaramaz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Samsun'daki Atatürk Onur Anıtı'na yapılan haince saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları CHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

“GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK”

“Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik olaylar” diyen Kılıçdaroğlu, “Perişan vatandaş, mutfağında yangın var. Bu gündemi değiştirmek için bazıları kalkıyorlar toplumun dikkatini belli bir yöne çekmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“AKIL TUTULMASI VAR”

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti;

*Mustafa Kemal Atatürk ile bizim ne sorunumuz olabilir? Bu ülkeyi kurtaran kişi. Sadece bizim önderimiz değil aslında, bütün mazlum milletlerin önderi olan bir kişi. Yani hangi gerekçeyle bunu yaparlar? Bir akıl tutulması var.

*Dediğim gibi gündemi değiştirmek, dikkatleri başka yöne çekmek için. Bunlar sağlıklı ruh yapısına sahip olan insanlar da değil.

*Bu ülkede, yani işgal altındayken işgale direnen, toplumu örgütleyen, yani Gaziantep'inden tutun İzmir'ine kadar hemen hemen her alanda mücadele eden, siyasal ve ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik olağanüstü çaba harcayan, bu ülkenin minarelerinden ezan okunuyorsa onun sayesinde olan….Ya nasıl olur da bunu yaparlar? Akıl tutulması var. Ama bunların hiçbir önemi yok.

“BENZER OLAYLAR OLACAKTIR”

*Bu ülkenin insanları Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Kurtuluş Savaşı'nın gazilerini, şehitlerini hiç unutmadılar, unutmazlar da zaten. Arada bir bu tür insanlar, meczuplar çıkıyor. Rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi ama asıl bunların amaçları farklı.

*Kesinlikle bunu (provokasyonları) yapmak isteyeceklerdir. Benzer olaylar belli yerlerde de olacaktır. Ama hiç kimse, hiçbir vatanseverin yüreğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisini söküp çıkaramaz efendim, mümkün değil.

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