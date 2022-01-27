Kılıçdaroğlu yolsuzlukla ilgili belge göstermişti! Bakan Karaismailoğlu’ndan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı yolsuzluk belgesiyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Öyle bir belge yok. Cumhurbaşkanımız hiçbir ihaleye veya ödemeye imza atmaz. Orada ne olduğu belli olmayan bir belge çıkarıyor ve yalan söylüyor" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekildi” dedi Elindeki belgeyi de anlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı;

* 3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli, 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir.

* 21 Ağustos 2020’de ihale açılır. Aynı iş bu kez, 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saray'daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için.

* Tek bir imzayla, 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.

BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP liderinin yaptığı bu açıklamanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Karaismailoğlu, “Öyle bir belge yok. Cumhurbaşkanımız hiçbir ihaleye veya ödemeye imza atmaz. Orada ne olduğu belli olmayan bir belge çıkarıyor ve yalan söylüyor” dedi.

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