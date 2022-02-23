Kütahya’da 3.2 şiddetinde 2 ayrı deprem! Son depremler…

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem Altıntaş ilçesi Saraycık köyünde saat 03.06’da yerin 10.76 kilometre derinliğinde, 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Yine Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar köyünde saat 06.12’de yerin 15.09 kilometre derinliğinde, 3.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadığını öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER