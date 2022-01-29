Mardin Artuklu’da mezbahane kiraya verilecek

Mardin'in Artuklu ilçesinde 19.035,02 m² taşınmaz üzerinde kurulu mezbahane kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mardin ili Artuklu ilçesi Çiftlik Mahallesi 118 ada 3 nolu parselde 19.035,02 m² taşınmaz üzerinde kurulu bulunan Artuklu Mezbahanesinin KDV hariç yıllık 546.000,00 TL muhammen bedel ve 49.140,00 TL geçici teminat ile 3 yıllığına işletme hakkı kiralaması ihalesi yapılacaktır. İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile 09.02.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi adresindeki hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

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