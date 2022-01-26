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Meral Akşener coronaya yakalandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam" dedi.

Yayınlanma: 21:07 - 26 Ocak 2022 Güncellenme:
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Meral Akşener coronaya yakalandı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Corona virüsüne yakalandığını duyuran Akşener, şu ifadeleri kullandı;

“BİR HAFTA KARANTİNADA OLACAĞIZ”

“Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam.”

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