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Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı

İYİ Parti lideri Akşener, BOTAŞ’ın hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi.

Yayınlanma: 14:15 - 28 Ocak 2022 Güncellenme:
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Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı

Sanayideki enerji kesintilerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı. Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” ifadelerini kullandı.

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