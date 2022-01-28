Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı

İYİ Parti lideri Akşener, BOTAŞ’ın hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadığını söyledi.

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Sanayideki enerji kesintilerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı. Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim” ifadelerini kullandı.

BOTAŞ hâlen sanayi tesislerine tam olarak gaz ulaştıramadı.

Bu liyakatsizlik; hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor. Madem yönetemiyorsunuz; getirin sandığı, biz gelelim, memleketi hakkıyla yönetelim.#BizÇözeriz — Meral Akşener (@meral_aksener) January 28, 2022

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