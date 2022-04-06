MHP’de Baki Ersoy istifası: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki gösteren MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, Ersoy’a destek vererek partisinden istifa etti. Kılınç, “Söylediğine bakıyorum doğru mu evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor, alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize de gerek yok. Partim olan MHP’den istifa ediyorum” dedi.

Müslüm EVCİ

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında zamları ve hayat pahalılığını eleştirerek, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.” ifadelerini kullanmıştı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Ersoy'un açıklamalarının ardından MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Baki Ersoy'un parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

“BENİ DİSİPLİNE SEVK ETMENİZE GEREK YOK, İSTİFA EDİYORUM”

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP'li Baki Ersoy'a destek veren Kayseri'nin Kocasinan İlçe Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Sedat Kılınç, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Baki Ersoy'un ekonomik krize ilişkin sözlerinin doğru olduğunu söyleyen Kılınç, şu ifadelere yer verdi:

“Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, derdine tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmaktır. Dün MHP Milletvekili Baki Ersoy vekili olduğu milletin yüksek enflasyondan dolayı beli büküldü dediği için disipline sevk edildi.

Ben de geçmişte benzer eleştiriler yaptığım için parti yönetiminden uyarılar almıştım. Söylediğine bakıyorum doğru mu evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor, alım gücü kalmadı.

Beni disipline sevk etmenize de gerek yok. Partim olan MHP'den istifa ediyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz her zaman hakkın yanında olacağız. Doğruyu söylemeye devam edeceğiz”

SEDAT KILIÇ DA ENFLASYON RAKAMLARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Kayseri'nin tanınan iş insanlarından olan Sedat Kılınç, geçtiğimiz Ocak ayın Kayseri Olay Türk TV'de katıldığı bir programda Milletvekili Baki Ersoy gibi TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirmişti. Enflasyonun yüzde 80 olduğunu söyleyen Sedat Kılınç,

“Yaşadığımız yer belli. Enflasyon yüzde 36 değil neredeyse yüzde 80 var yani. Neden ekmek alıyoruz, yumurta alıyoruz. Fiyatı belli. Yani her şeyin fiyatı arttı. Neden yem fiyatları arttı, enerji kullanıyor. Enerji fiyatları arttı.

Yumurtaya baktığımız zaman zaten tavuğun en büyük gideri yem, gideri hayvancılıkta da bu böyle. Isıtma gideri var, aydınlatma gideri var. Bunlar dağıtılırken araçlarla dağıtılıyor. Buna da yakıt kullanılıyor. Baktığınız zaman bunlar da artmış. Elektrik artmış, doğalgaz artmış doğal olarak yumurtada artıyor” demişti.

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