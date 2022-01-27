Milli Güvenlik Kurulu’ndan Rusya ve Ukrayna’ya çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginliğin ele alındığı toplantıda, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. 4 saat 45 dakika süren toplantının ardından beş maddelik yazılı açıklama yapıldı.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. 2021 yılında Milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadı ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş, 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

3. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış. Gerilimin artmasının kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

ERMENİSTAN MESAJI

4. Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samımı çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.

5. Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş; Ege ve Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır.

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