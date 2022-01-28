Motor kuryeler bugün çalışıyor mu, yasak sona erdi mi?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başlayan kar yağışı nedeniyle motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesi yasaklanmıştı. Motor kuryelerin yanı sıra motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına da izin verilmiyordu. Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı bugün saat 08.00'de sona erdi.

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Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan İstanbul’da alınan önlemler arasında motor ve scooter kullanımına izin verilmemesi de yer aldı. Kaygan hala gelen yolda can ve mal kaybının yaşanmasını önlemek için alınan kararın sona ereceği tarih İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

MOTOR KURYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular; cuma saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motorkuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.