MSB’den Yunanistan’a göçmen faciasıyla ilgili tepki

Yunanistan'ın geri iteklediği bot içerisinde bulunan 12 göçmenin donarak yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir" çağrısını yaptı.

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Yunanistan ile Türkiye'yi ayıran Meriç Nehri'ni geçmeye çalışırken Yunanistan polisi ve sınır muhafızlarına yakalanan bot içerisindeki bir grup göçmen geri iteklenmiş, Türkiye sınırında karaya çıkan göçmenlerden 12’si donarak yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklamada bulundu.

“İNSANLIK DIŞI MUAMELE”

MSB'nin açıklamasında şöyle denildi;

*Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7'den 70'e herkesi derinden üzmüştür.

“YUNANİSTAN BUNA DERHAL SON VERMELİ”

*Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir.

“BU EYLEMLER AB’NİN DE DİKKATİNİ ÇEKMELİDİR”

*İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık AB'nin de dikkatini çekmelidir.

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