Muharrem İnce: Çekin kirli ellerinizi!

Samsun'da Onur Anıtı'nın kimliği belirsiz kişilerce yıkılmak istenmesine tepki gösteren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Çekin kirli ellerinizi! Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir asırdır içlerine dert oldu. Kimse endişe etmesin; çünkü memleketin insanları, memleketin evlatları var!" dedi.

Sozcu.com.tr

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Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan anıtın kimliği belirsiz kişilerce halat bağlanarak yıkılmak istenmesine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sert tepki gösterdi

“ÇEKİN KİRLİ ELLERİNİZİ”

Sosyal medya hesabından yaşanan olayla ilgili paylaşımda bulunan Muharrem İnce, “Onur Anıtı, Kurtuluş Savaşımızın önderine, bu toprakların en büyük devrimcisine gösterdiğimiz vefanın anıtıdır. Çekin kirli ellerinizi! Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir asırdır içlerine dert oldu. Kimse endişe etmesin; çünkü memleketin insanları, memleketin evlatları var!” dedi.

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