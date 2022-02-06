Muharrem İnce’den iktidara: Üç maymunu oynamayı bırakın
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, elektrik sıkıntılarının yaşandığı Isparta için iktidara seslenerek, "Tüm yetkilileri üç maymunu oynamayı bırakıp, bu kara kışta elektriksiz kalan Isparta’nın sorunlarını bir an önce çözmeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4 günü aşkın süredir kar yağışını yanı sıra elektrik ve su kesintileriyle mücadele eden Isparta’dan aldığı mesajları paylaşarak iktidara seslendi.
“Isparta'dan pek çok mesaj aldım. Yaklaşık 77 saattir elektriği olmayan yerler var” diyen İnce, “Vatandaşlarımız mağdurlar ve çözüm bekliyorlar. Tüm yetkilileri üç maymunu oynamayı bırakıp, bu kara kışta elektriksiz kalan Isparta'nın sorunlarını bir an önce çözmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.