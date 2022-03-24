NATO Zirvesi sonrası Erdoğan’dan açıklamalar

NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Kırım'ın ilhakına her zaman karşı çıktık. Türkiye, Ukrayna-Rusya durumunda özel bir konumda yer alıyor. Bölgemizde sulhun hakim kılınması için çabalıyoruz. Müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi toplantısının ardından Brüksel’de açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Başta Avrupa olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli.

*Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların gündeme dahi gelmemesi gerekir.

*Kırım’ın ilhakına her zaman karşı çıktık. Türkiye, Ukrayna-Rusya durumunda özel bir konumda yer alıyor.

*Bölgemizde sulhun hakim kılınması için çabalıyoruz. Müzakereleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

*Montrö Sözleşmesi’nin ülkemize verdiği yetkileri Karadeniz’de gerilimi düşürmek için kullanıyoruz.

*Ukraynalılar da dahil 63 binden fazla kişinin çatışma bölgesinden ayrılmasına yardımcı olduk. Ülkeye giren Ukraynalı sayısı 60 bine yaklaştı. Resmi ve sivil kuruluşlarımız sahada büyük bir özveriyle çalışıyor.