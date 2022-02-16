Onlarca ağacın kesildiği çevre yolunun izni yokmuş

Muğla’nın Ula ilçesindeki sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi’nde yapımına başlanan ve onlarca ağaç kesilen çevre yolunun henüz izninin olmadığı CİMER üzerinden gelen cevaplarla ortaya çıktı. Söz konusu cevapta, projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusunun da bulunmadığı yer aldı. Çevreciler ayakta.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Ula ilçesi sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nde “Kesin Korunacak Hassas Alan” statüsündeki orman alanında yapımına başlanan ve onlarca ağaç kesilen çevre yolunun henüz izninin olmadığı CİMER üzerinden gelen cevaplarla ortaya çıktı. 2021 yılı içerisinde bilinmeyen tarihlerde ağaçlar kesilerek 18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahının açılmasına karşı çıkan vatandaşlar, yol çalışması için iznin olmamasına da tepki gösterdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA ŞİKAYET EDİLECEK

Akyaka'ya yapılmak istenen çevre yolu hakkında yurttaşlar olarak CİMER üzerinden verilen bilgi edinme dilekçelerine değişik kurumlardan gelen cevaplar çevrecileri şaşkına çevirdi. Bunun üzerine çevreciler, “Yapılan çalışmanın yasaya aykırılığını ortaya koyuyor (Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hala cevap verilmedi). Bugün bu cevaplar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na CİMER üzerinden bir şikayet dilekçesi gönderiyoruz” bilgilendirmesiyle şu açıklama yapıldı:

“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündeki orman alanında ağaçlar 2021 yılı içerisinde bilinmeyen tarihlerde kesilerek 18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahı açılmıştır. Muğla Valiliği'nin web sitesinde 11 Aralık 2021 tarihinde yer alan bir haberde, ağaçların kesildiği alanda çektirilen bir fotoğrafa yer verilerek ‘Valimiz Sayın Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı destekleriyle Ula Belediyesi tarafından yapılacak Akyaka Çevre Yolunda incelemelerde bulundu' denilmiştir.”

CİMER CEVAPLARI ŞAŞIRTTI

Söz konusu çalışmanın yasalara uygunluğunu anlamak üzere yurttaşların CİMER'e yaptıkları başvurulara gelen cevaplar ise şöyle:

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü ‘Muğla İli Ula İlçesi Akyaka Mahallesinde Çevre Yolu Projesi kapsamında herhangi bir Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusu bulunmuyor.

* Ula Belediyesi ‘Onaylanmış, Akyaka İmar Planına işlenmiş bir Akyaka Çevre Yolu Projesi bulunmuyor.

* Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ‘264-2 kod no.lu Akyaka Yolu ve Akyaka Orman Yolunun tamir ve bakım yapılarak kullanılması talebinin; 109 sayılı ilke kararında kesin korunacak hassas alanlarda yapılabilecek faaliyetlere ilişkin hükümler arasında yer alan ‘d' bendindeki, orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımı, orman zararlıları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebilir' hükmü doğrultusunda uygun olduğuna karar verildiği” bilgisini verdi.

ORMAN YOLUNUN BAKIMI İÇİN VERİLEN İZİN İLE İŞE BAŞLANMIŞ

Açıklamanın devamı ise şöyle:

* İlgili kurumların verdikleri bilgiler doğrultusunda; Muğla Valiliği'nin web sitesinde duyurusunu yaptığı çevre yolu projesinin Akyaka İmar Planında yer almadığı, ÇED izninin alınmadığı, söz konusu yol çalışmasının yapıldığı alanda yalnızca Orman Bölge Müdürlüğü'nün 264-2 nolu orman yolunun bakımı için talep ettiği izne TVK Şubesi tarafından verilen onayın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu izin yalnızca mevcut orman yolunda bakım amaçlı çalışmayı kapsamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuatı, en geniş orman yolunun 7 metre genişliğinde olmasına izin verirken söz konusu güzergahta yasalara aykırı olarak ağaçlar kesilmiş, taşlar kırılmış ve 18-20 metre genişliğinde bir otoyol güzergahı açılmıştır.

* Ağaçların kesildiği, doğal yapının değiştirildiği alan aynı zamanda Gökova ÖÇKB içerisinde ve Kesin Korunacak Doğal Koruma Alanı statüsünde olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan nesli tükenme tehdidi altındaki bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanıdır. Yapılan bu tahribat ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri de ihlal edilmiştir.

* Yukarıda açıklanan eylemler TCK ve KTVKK na göre suç teşkil etmektedir. Sorumlu gerçek ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.