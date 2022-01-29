Ortaca Belediye Başkanlığı 12 adet taşınmaz kiraya vericek

Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı'na ait 12 adet taşınmaz kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı'na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 12 adet taşınmaz, 15.02.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.03.2022 tarihinden itibaren kiraya verilecektir.

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