Özgür Özel duyurdu! CHP, AYM’ye başvuracak

Seçim Kanunu teklifine ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Seçimin yöntemini Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyiz, çünkü AK Parti'nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz. Ama ilçe seçim kurullarına yaptıkları müdahale, Anayasa'ya açıkça aykırı. Yargı teşkilatına devşirdikleri birtakım kişileri İlçe Seçim Kurulu Başkanı yapma çabasını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim Kanunu hazırlığına ilişkin konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Ak Parti ile MHP oturdular, çalıştılar. Liderler görüştü, bir daha görüştüler, bir daha görüştüler… 18 aylık, 2 yılı bulan, 2 yıldır konuşulan, 18 aydır üzerinde fiilen çalışılan Seçim Kanunu’nu Meclis’e sundular.

*Bu hafta pazartesi komisyon çalışmadı, salı çalışmadı. Çarşamba saat 15:00’te komisyon çalışmaya başladı ve 18 ayda üzerinde mutabık kaldıkları metni, 18 saat komisyonu aralıksız çalıştırarak komisyondan geçirdiler.

*Üzerinde de sekiz tane değişiklik yaparak. Böyle bir anlayışla, böyle bir inatla, bir yandan böyle bir kötü niyetle, bir yandan böyle bir beceriksizlikle karşı karşıyayız.

*Türkiye siyasi tarihine baktığımızda görürüz ki, kim iktidarının son döneminde seçim kanunlarıyla büyük bir telaş içinde oynuyorsa, orada yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.

“SEÇMEN BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK”

*Millet gönlünden sildi mi, defterden sildi mi, senin defterini dürüyor sandıkta. Siz milletin gönlünden düştünüz. Anketlerde buralara düşünce, panik halinde Seçim Kanunu’yla oynuyorlar.

*Bu AK Parti’nin gidişinin tescilidir. Büyük memnuniyetle vatandaş adına ama kendi hallerine acıyarak takip ediyoruz. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar… Kimsenin şöyle bir endişesi olmasın: Seçim Kanunu’nu değiştirdiler, Ak Parti kazanacak. Bu vakitten sonra bu hastaya doktor ne yerse yesin demiş.

*Millet öyle bir tepki, öyle bir kızgınlık ve kendi dertlerine bu kadar duyarsız olanlara karşı öyle bir küskünlük içinde ki, onları kurtaracak bir seçim kanununu değil Feti Yıldız; kaldırıp getirirseniz Einstein yazsa öyle bir matematik formülü yok artık.

*Değil Feti Yıldız, Einstein gelsin bütün matematik formüllerini alt üst etsin, Ak Parti-MHP’yi iktidarda tutacak bir seçim formülü bulmaları mümkün değil. Daha bu ocak ayında oluşmuş ilçe ve il seçim kurulları var. Hepsini lağvediyorlar. İstanbul’da da yaptınız, YSK’da da yaptınız…

*Millet böyle sandık oyununu görünce öyle bir oyun oynuyor ki size, aklınız başınızdan gidiyor ama hâlâ akıllanmışsınız, devam ediniz. Kenan Evren’in yüzde 10’luk seçim barajını 20 yıl önce kaldıracağım diyen Tayyip Erdoğan, 20 yıl sonra yüzde 7’ye indirebilmiştir. Küçük ortağın boyuna göre ayarlamışlardır, hayırlısı olsun.

*Seçmen alacak onların boyunun ölçüsünü seçimde; başta önce MHP’nin, biraz üstünde AKP’nin boyunun ölçüsünü almak için gün sayıyor seçmen. Ve seçim güvenliğiyle ilgili yapılan bütün önerileri reddettiler.

“ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ”

Özel, bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı;

*Seçimin yöntemini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyiz, çünkü AK Parti’nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz. Biz hangi yöntemle hesaplarlarsa hesaplasınlar, bu seçimi kazanacağımızı biliyoruz.

*Ama ilçe seçim kurullarına yaptıkları müdahale, Anayasa’ya açıkça aykırı. Ocak 2022’de oluşmuş Seçim Kurulu’nu lağvedip, en kıdemli hakim yerine kendi teşkilatlarından yargı teşkilatına devşirdikleri birtakım kişileri İlçe Seçim Kurulu Başkanı yapma çabasını Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.

*Şimdi burada Feti Yıldız ve Hayati Yazıcı, seçimlerden sonra siyaseten AKP’nin gireceği çukuru kazmışlar. Zevkle üstünü dolduracağız, merak etmesinler. Zevkle üstünü dolduracağız, o noktada kimse merak etmesin.

*Bu paniğin hiç birine faydası yok. Nasıl müflis tüccar dönüp eski veresiye defterlerini karıştırırsa, bir iktidarın gidişi seçim kanunuyla oynaşmasından bellidir.

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